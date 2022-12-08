Москалькова: МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине
Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили более 200 российских военнопленных на территории Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Она отметила, что МККК посетил российских военнопленных по ее просьбе.
Ранее, 6 декабря, Татьяна Москалькова рассказала, что во время последней встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом получилось договориться о посещении раненых пленных, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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