Пригожин назвал условие отправки ЧВК «Вагнер» в Судан
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал возможность отправки миротворческой миссии группы в Судан. Слова предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
Бизнесмен ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что администрация Джо Байдена обеспокоена интересом ЧВК «Вагнер» к Судану.
По словам Пригожина, он отправит в страну миротворческую миссию группы, если народ Судана обратится к нему с соответствующей просьбой.
«Если бы там была ЧВК «Вагнер», я думаю, что в Судане война не началась бы. ЧВК «Вагнер» не начинает войны, она всегда их заканчивает», - подчеркнул предприниматель.
Пригожин ранее выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло (Хаметти), сообщает «Радиоточка НСН».
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