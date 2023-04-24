Пригожин назвал условие отправки ЧВК «Вагнер» в Судан

Бизнесмен ответил на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что администрация Джо Байдена обеспокоена интересом ЧВК «Вагнер» к Судану.

По словам Пригожина, он отправит в страну миротворческую миссию группы, если народ Судана обратится к нему с соответствующей просьбой.

«Если бы там была ЧВК «Вагнер», я думаю, что в Судане война не началась бы. ЧВК «Вагнер» не начинает войны, она всегда их заканчивает», - подчеркнул предприниматель.

Пригожин ранее выразил готовность стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Дагло (Хаметти), сообщает «Радиоточка НСН».

