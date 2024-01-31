Боец ВСУ назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой

«Уклонисты - испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки», - сказал Дикий.

Он отметил, что у ветеранов «достаточно для этого и рук, и железа, и решимости».

«Поверь, мы их зачистим, что места не останется», - добавил он.

Ранее командир 118-й бригады ТРО Стуженко заявил, что за отказ выйти из машины по требованию военкома гражданам Украины следует «прострелить колено», а стране требуется «жесткая мобилизация».

