Боец ВСУ назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой

Боец Вооруженных сил Украины и бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу, его заявление приводит издание «Страна.ua».

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«Уклонисты - испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки», - сказал Дикий.

Он отметил, что у ветеранов «достаточно для этого и рук, и железа, и решимости».

«Поверь, мы их зачистим, что места не останется», - добавил он.

Ранее командир 118-й бригады ТРО Стуженко заявил, что за отказ выйти из машины по требованию военкома гражданам Украины следует «прострелить колено», а стране требуется «жесткая мобилизация».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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