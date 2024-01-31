Боец ВСУ назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой
31 января 202415:30
Боец Вооруженных сил Украины и бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен) Евгений Дикий назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу, его заявление приводит издание «Страна.ua».
«Уклонисты - испуганные крысы. Они когда в стайке, то кусаются, но они доиграются, что придется таким, как я, брать это в свои руки», - сказал Дикий.
Он отметил, что у ветеранов «достаточно для этого и рук, и железа, и решимости».
«Поверь, мы их зачистим, что места не останется», - добавил он.
Ранее командир 118-й бригады ТРО Стуженко заявил, что за отказ выйти из машины по требованию военкома гражданам Украины следует «прострелить колено», а стране требуется «жесткая мобилизация».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru