Боец ВСУ, актер Василий Кухарский из «Возвращения Мухтара» умер после ранения
Украинский актёр Василий Кухарский, сыгравший во многих российских сериалах, но поддержавший Украину в ходе специальной военной операции, скончался от последствий ранения. Об этом сообщили в Киевском академическом драматическом Театре на Подоле, где служил Кухарский.
«Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни», — сказано в сообщении на странице театра в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Кухарский, участвовавших в боях на стороне ВСУ, был ранен в сентябре 2023 года. Для реабилитации родственники объявили сбор средств, но лечение не помогло, и Кухарский скончался в Киеве 7 декабря в возрасте 42 лет, отмечает ИА Regnum
За время актерской карьеры Кухарский сыграл во многих фильмах и сериалах: «Колдовская любовь», «Реквием для свидетеля», «Майор и магия», «Отряд», «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Русское лекарство» и другие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru