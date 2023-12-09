Боец ВСУ, актер Василий Кухарский из «Возвращения Мухтара» умер после ранения

«Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни», — сказано в сообщении на странице театра в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кухарский, участвовавших в боях на стороне ВСУ, был ранен в сентябре 2023 года. Для реабилитации родственники объявили сбор средств, но лечение не помогло, и Кухарский скончался в Киеве 7 декабря в возрасте 42 лет, отмечает ИА Regnum



За время актерской карьеры Кухарский сыграл во многих фильмах и сериалах: «Колдовская любовь», «Реквием для свидетеля», «Майор и магия», «Отряд», «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Русское лекарство» и другие.





