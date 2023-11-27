Умер актер из сериала «Невский» Евгений Шепелевич

На 39 году жизни скончался российский актер Евгений Шепелевич, сообщил портал «Кино-театр.ру».

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Широкому зрителю Шепелевич известен по сериалам «Невский», «Последняя статья журналиста» и «Высокие ставки». Актер также снимался в «Подсудимый», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и других проектах.

Причина смерти артиста не разглашается, отмечает RT.

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ФОТО: Кадр из сериала «Высокие ставки»
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