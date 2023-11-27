Умер актер из сериала «Невский» Евгений Шепелевич
27 ноября 202313:21
На 39 году жизни скончался российский актер Евгений Шепелевич, сообщил портал «Кино-театр.ру».
Широкому зрителю Шепелевич известен по сериалам «Невский», «Последняя статья журналиста» и «Высокие ставки». Актер также снимался в «Подсудимый», «Условный мент», «Великолепная пятерка» и других проектах.
Причина смерти артиста не разглашается, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru