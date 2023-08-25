Bloomberg: Запад может сократить помощь Киеву из-за дефицита боеприпасов

США и Евросоюз могут сократить военную помощь Украине из-за недостаточного количества боеприпасов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве ЕС.

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По информации агентства, Запад не может поддерживать Украину на прежнем уровне.

Источники отметили, что западные страны до конца 2024 года будут не в состоянии нарастить производство нужных боеприпасов. Также собеседники агентства указали на фактор погоды, из-за которого украинской армии придется остановить контрнаступление в ближайшие месяцы.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Россия выпускает в пять-семь раз больше боеприпасов, чем Украина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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