Bloomberg: Запад может сократить помощь Киеву из-за дефицита боеприпасов
США и Евросоюз могут сократить военную помощь Украине из-за недостаточного количества боеприпасов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве ЕС.
По информации агентства, Запад не может поддерживать Украину на прежнем уровне.
Источники отметили, что западные страны до конца 2024 года будут не в состоянии нарастить производство нужных боеприпасов. Также собеседники агентства указали на фактор погоды, из-за которого украинской армии придется остановить контрнаступление в ближайшие месяцы.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Россия выпускает в пять-семь раз больше боеприпасов, чем Украина, передает «Радиоточка НСН».
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