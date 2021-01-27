Bloomberg предрек Украине «геополитические последствия» из-за отказа от вакцинации

На Украине до сих пор не началась вакцинация против коронавируса, в то время как в Крыму она уже проводится. Об этом написало агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что благодаря содействию Москвы делать прививки будут в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках.