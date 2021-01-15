Минздрав Украины: в Киеве не получали документы для регистрации «Спутника V»

Украинская компания «Биолек» не подавала документов для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», кроме заявления, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

По его словам, «никаких регистрационных документов, ни досье - больше ничего». Ранее Степанов заверил, что Украина ведет переговоры со всеми компаниями-производителями вакцины от COVID-19, которые уже зарегистрировали препараты.