Bloomberg: ЕС может направить доходы от активов РФ на помощь Украине в июле
Подготовленные в Евросоюзе правовые нормы могут позволить направить прибыль от заблокированных российских активов на помощь Киеву уже в июле. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Проект документа предусматривает введение налога на прибыль от замороженных российских активов. Нормативный акт должны одобрить все члены ЕС.
Агентство уточнило, что принятие документа позволит ежегодно выделять три миллиарда евро для финансирования поставок оружия Киеву.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 18 марта сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС поддержали использование доходов от заблокированных российских активов для помощи Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru