Блогер Шарий: Сотрудники иностранных посольств покинули Украину
24 ноября 202404:31
Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР, Бельгии, Нидерландов, государств Скандинавии, покинули Украину, сообщил в Telegram украинский блогер Андрей Шарий.
По его словам, большинство из дипломатов находятся в Польше, другие отправились на родину.
20 ноября посольства Италии, США и Греции в Киеве приостановили работу в связи с угрозами безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru