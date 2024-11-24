Блогер Шарий: Сотрудники иностранных посольств покинули Украину

Сотрудники посольств США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР, Бельгии, Нидерландов, государств Скандинавии, покинули Украину, сообщил в Telegram украинский блогер Андрей Шарий.

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По его словам, большинство из дипломатов находятся в Польше, другие отправились на родину.

20 ноября посольства Италии, США и Греции в Киеве приостановили работу в связи с угрозами безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ПосольствоУкраина

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