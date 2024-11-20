Посольство Греции на Украине закрылось на фоне угрозы авиаудара

Напомним, соответствующие решения приняли посольства Испании, Италии и США.

В частности, посольство США порекомендовало гражданам страны, находящимся на территории Украины, быть готовыми «немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги». Самим сотрудникам посольства поручено укрыться на месте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

