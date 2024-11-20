Посольство Греции на Украине закрылось на фоне угрозы авиаудара

Греческое посольство на Украине закрылось 20 ноября на фоне угрозы воздушной атаки. Об этом сообщило «РБК-Украина».

Посольство США в Киеве закрыли из-за возможной «значительной» воздушной атаки

Напомним, соответствующие решения приняли посольства Испании, Италии и США.

В частности, посольство США порекомендовало гражданам страны, находящимся на территории Украины, быть готовыми «немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги». Самим сотрудникам посольства поручено укрыться на месте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаударПосольствоУкраинаГреция

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