Посольство Греции на Украине закрылось на фоне угрозы авиаудара
20 ноября 202414:03
Греческое посольство на Украине закрылось 20 ноября на фоне угрозы воздушной атаки. Об этом сообщило «РБК-Украина».
Напомним, соответствующие решения приняли посольства Испании, Италии и США.
В частности, посольство США порекомендовало гражданам страны, находящимся на территории Украины, быть готовыми «немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги». Самим сотрудникам посольства поручено укрыться на месте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru