Блогер Рожин: Жителям Одессы пришли сообщения о переходе города под юрисдикцию РФ

Жители Одессы получили сообщения о присоединении к России, сообщил в Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.

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По его словам, в нем сказано, что в связи с договоренностями между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию.

Граждан попросили отнестись с пониманием к возможным перебоям связи. Рожин отметил, что сообщения разослали российские хакеры, взломавшие украинского интернет-провайдера «Ланет».

Ранее стало известно, что США могут ввести санкции против мэра Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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