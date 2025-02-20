Блогер Рожин: Жителям Одессы пришли сообщения о переходе города под юрисдикцию РФ
Жители Одессы получили сообщения о присоединении к России, сообщил в Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.
По его словам, в нем сказано, что в связи с договоренностями между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию.
Граждан попросили отнестись с пониманием к возможным перебоям связи. Рожин отметил, что сообщения разослали российские хакеры, взломавшие украинского интернет-провайдера «Ланет».
Ранее стало известно, что США могут ввести санкции против мэра Одессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru