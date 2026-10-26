Лантратова сообщила о малом числе желающих покинуть Алешки

Желающих покинуть город Алёшки в Херсонской области немного. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

Мелания Трамп не исключила поездку на Украину

Она пояснила, что «все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали», причём сделали они это «совершенно добровольно».

«И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена», - написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что Киев должен приказать ВСУ прекратить обстрелы города и минирование дорог, чтобы люди смогли определиться — остаться ли в Алёшках, или же уехать.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные вводят режим тишины на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алёшек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ОмбудсменЭвакуацияХерсонЯна Лантратова

Горячие новости

Все новости

партнеры