Лантратова сообщила о малом числе желающих покинуть Алешки

Она пояснила, что «все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали», причём сделали они это «совершенно добровольно».

«И оставшейся группе людей такая возможность, безусловно, будет предоставлена», - написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что Киев должен приказать ВСУ прекратить обстрелы города и минирование дорог, чтобы люди смогли определиться — остаться ли в Алёшках, или же уехать.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные вводят режим тишины на Херсонском направлении с 4:00 по московскому времени 27 октября для проведения гуманитарной операции в районе Алёшек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».