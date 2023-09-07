Блинкен рассказал, куда будут направлены конфискованные у бизнесменов РФ активы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон направит средства, конфискованные у российских предпринимателей под санкциями на реабилитацию украинских солдат, сообщает РИА Новости.

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Речь идет о 5,4 млн долларов, которые Соединенные Штаты конфисковали, в том числе у российского бизнесмена Константина Малофеева.

Ранее премьер Украины Шмыгаль рассказал о планах заполучить $500 млрд российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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