«Известия»: ЕС может конфисковать замороженные активы Центробанка

«Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС», — отметил парламентарий.

По мнению Бека, Запад может пойти на такие меры, и российскому правительству следовало бы подготовить судебный иск «против любого подобного шага». Депутат указал, что конфискация замороженных российских средств приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее в Брюсселе заявляли, что очередные рестрикции в отношении РФ могут принять до конца года, напоминает Ura.ru. По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, конкретных решений по новым санкциям пока нет.

