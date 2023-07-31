«Известия»: ЕС может конфисковать замороженные активы Центробанка
Евросоюз разрабатывает двенадцатый пакет санкций в отношении РФ, в который могут включить способы для конфискации замороженных активов Банка России. Об этом пишут Известия со ссылкой на депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.
«Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС», — отметил парламентарий.
По мнению Бека, Запад может пойти на такие меры, и российскому правительству следовало бы подготовить судебный иск «против любого подобного шага». Депутат указал, что конфискация замороженных российских средств приведет к дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее в Брюсселе заявляли, что очередные рестрикции в отношении РФ могут принять до конца года, напоминает Ura.ru. По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, конкретных решений по новым санкциям пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru