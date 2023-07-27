Правительство утвердило форму повесток по мобилизации

«На основании указа президента Российской Федерации об объявлении мобилизации и решения призывной комиссии по мобилизации приказываю Вам в течение ... часов с момента вручения повестки ... явиться по адресу», — говорится в тексте повестки.

При этом президентского указа о проведении мобилизации пока не было.

В повестке отмечается, что за неявку в указанные сроки гражданин будет нести ответственность в соответствии с законом. На обороте представлен список документов, необходимых мобилизованному: паспорт, военный билет, при наличии — водительские права или удостоверение тракториста-машиниста, санитарные книжки (для специалистов продовольственной службы, питания и водоснабжения).

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» написаны под общую мобилизацию и «большую войну», которой «уже попахивает», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

