Правительство утвердило форму повесток по мобилизации
Правительство России утвердило форму повесток по мобилизации. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
«На основании указа президента Российской Федерации об объявлении мобилизации и решения призывной комиссии по мобилизации приказываю Вам в течение ... часов с момента вручения повестки ... явиться по адресу», — говорится в тексте повестки.
При этом президентского указа о проведении мобилизации пока не было.
В повестке отмечается, что за неявку в указанные сроки гражданин будет нести ответственность в соответствии с законом. На обороте представлен список документов, необходимых мобилизованному: паспорт, военный билет, при наличии — водительские права или удостоверение тракториста-машиниста, санитарные книжки (для специалистов продовольственной службы, питания и водоснабжения).
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» написаны под общую мобилизацию и «большую войну», которой «уже попахивает», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru