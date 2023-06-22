Bild: российская авиация не оставила ВСУ шансов на победу

Воздушно-космические силы России эффективно уничтожают наступающие подразделения ВСУ, пишет немецкое издание Bild.

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«Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними», - цитирует газета источник в украинской армии.

Журналисты указали на острую нехватку у Киева средств противовоздушной обороны. По информации издания, западной техникой оснащены лишь 10-15% украинских подразделений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне объяснил отсутствие у ВСУ значимых результатов выбранной тактикой и желанием сохранить жизни солдат, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВКС РФВСУУкраина

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