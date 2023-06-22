«Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними», - цитирует газета источник в украинской армии.

Журналисты указали на острую нехватку у Киева средств противовоздушной обороны. По информации издания, западной техникой оснащены лишь 10-15% украинских подразделений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лондоне объяснил отсутствие у ВСУ значимых результатов выбранной тактикой и желанием сохранить жизни солдат, передает «Радиоточка НСН».

