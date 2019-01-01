На Украине опровергли данные о падении рейтинга партии Зеленского
Глава Украинского аналитического центра в эфире НСН привел реальные данные о рейтинге партии «Слуга народа».
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» стремительно падает с 50% до 41,6% за неделю до выборов, сообщают российские СМИ. Есть также предположение, что он может снизиться до 35%. Политологи связывают это с бездействием партии.
В эфире НСН глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко опроверг данные о существенном падении рейтинга партии президента.
«Есть такая нейтральная исследовательская группа «Рейтинг». Ее исследования показали, что если бы сегодня были выборы, за Зеленского бы проголосовало почти 47%. Есть цифры других групп, но я им не очень доверяю. Отрыв 40% - это то, что абсолютно реально партия Зеленского получит. Сказать, что рейтинг падает – нет. Мало того, украинская группа сделала опрос лично. Уровень доверия к Зеленскому зашкаливает - 65% . В Украине, как правило, политикам доверяют значительно меньше» - отметил он.
Он также выразил свои опасения, что высокий рейтинг президента может привести к диктатуре, а также рассказал, какой должна быть политика в Украине.
«Зеленский может получить большинство, в результате чего может поменять конституцию, выстроить всех под себя и стать диктатором. И хотя сейчас это все воспринимают как шутку, такой риск существует. В идеале было бы хорошо так: он президент, а вот коалицию формирует оппозиционный блок «За життя», его (Зеленского) партия и Тимошенко. Тогда, в рамках компромисса, мы получаем нормального спикера, нормального заместителя спикера и самое главное, премьер-министром можно взять прагматичного человека из окружения «За життя». Премьер бы проводил свою политику и не давал бы сформировать диктатуру. Тогда было бы равновесие» - заключил он.
Напомним, что досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля 2019 года. Ранее политолог из Будапешта предсказал Украине гражданскую войну, которая может начаться после проведения выборов.
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