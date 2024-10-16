Зеленский исключил уступки украинских территорий в своем «плане победы»
16 октября 202413:37
Украинский «план победы» не предусматривает уступку территорий страны. Об этом в Верховной раде заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, также исключена какая-либо заморозка конфликта.
«Это не заморозка... не торговля территорией или суверенитетом... Мы должны реализовать план», - сказал украинский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленный Зеленским «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru