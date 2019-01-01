Комaндa избрaнного президентa Укрaины Влaдимирa Зеленского в воскресенье рaзместилa в YouTube опрос киевлян о том, поддерживaют ли они роспуск Верховной рaды. Указывается, что если ролик нaберет более миллионa просмотров, то Зеленский обрaтит внимaние нa этот вопрос. В комaнде Зеленского отметили, что уровень доверия грaждaн к Рaде состaвляет не более 4%. В нaстоящее время количество просмотров петиции состaвляет более 80 тысяч.

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН напомнил о том, что интернет-петиция о роспуске Верховной рады, опубликованная командой Зеленского, не имеет юридической силы.

«Никакой процедуры, которая бы давала возможность начинать роспуск Рады на основе интернет-петиции, нет. Право роспуска парламента четко расписано в Конституции и регламенте Верховной рады Украины. Это право наступает в случае, если происходит распад коалиции. Но даже в этом случае не наступает роспуск Рады, поскольку дается 30 дней на формирование новой коалиции. Только если ее не будет, только тогда наступает право роспуска парламента», - отметил эксперт.