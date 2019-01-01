Бессмысленные и беспощадные. PR-технологии украинской политики
Украинский политолог рассказал НСН, почему петиция команды Зеленского о роспуске Верховной рады не повлияет на ее работу.
Комaндa избрaнного президентa Укрaины Влaдимирa Зеленского в воскресенье рaзместилa в YouTube опрос киевлян о том, поддерживaют ли они роспуск Верховной рaды. Указывается, что если ролик нaберет более миллионa просмотров, то Зеленский обрaтит внимaние нa этот вопрос. В комaнде Зеленского отметили, что уровень доверия грaждaн к Рaде состaвляет не более 4%. В нaстоящее время количество просмотров петиции состaвляет более 80 тысяч.
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН напомнил о том, что интернет-петиция о роспуске Верховной рады, опубликованная командой Зеленского, не имеет юридической силы.
«Никакой процедуры, которая бы давала возможность начинать роспуск Рады на основе интернет-петиции, нет. Право роспуска парламента четко расписано в Конституции и регламенте Верховной рады Украины. Это право наступает в случае, если происходит распад коалиции. Но даже в этом случае не наступает роспуск Рады, поскольку дается 30 дней на формирование новой коалиции. Только если ее не будет, только тогда наступает право роспуска парламента», - отметил эксперт.
«Даже если инструмент не эффективен, он может быть эффектен»
Политолог считает, что прибегая к медиа-ходам эпохи интернета, избрaнный президент Укрaины Влaдимир Зеленский вместе с командой пытается найти новые инструменты политического влияния.
«Эту петицию надо рассматривать как популистский способ давления на депутатов Верховной рады, чтобы они проголосовали за наиболее выгодную для президента Зеленского дату инаугурации. Способ давления снизу. Это определенный способ моральной дискредитации Верховной рады. Он имеет PR-характер, а не процедурно-юридический. Но даже если инструмент не эффективен, он может быть эффектен.
Просто Зеленский и его команда находятся в поиске инструментов того, чтобы выстроить систему управления и приблизить дату инаугурации. Апеллирование к креативным слоям общества, «продвинутой» общественности, в целом к народу – это пока единственный инструмент, учитывая результаты второго тура выборов, когда за Зеленского проголосовали 73 процента избирателей», - заявил Вадим Карасев.
По его мнению, для Владимира Зеленского дата инаугурации для его команды не принципиальна. Ее определение с учетом мнения Зеленского – еще один способ зафиксировать политическое лидерство нового украинского лидера.
«Я бы не сказал, что дата инаугурации, которую озвучил Зеленский – это его самоцель. Игра вокруг ее назначение – это давление на Верховную раду и принуждение к сотрудничеству на условиях новоизбранного президента. Команда Зеленского хочет показать, что Верховная рада цепляется за власть, пользуется невысоким доверия в обществе. Таким образом будет обозначено политическое верховенство Зеленского над депутатским корпусом», -отметил политолог.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв объяснил в эфире НСН, почему не стоит принимать всерьез заявления о возвращении Донбасса Украиной.
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