«Бессмысленно»: Байден объяснил запрет Киеву наносить удары по Москве

Ранее Вашингтон объявил, что в ближайшие месяцы Украине поставят пять стратегических и десятки тактических систем ПВО, в том числе NASAMS.

23 июня в результате атаки Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. обломки одной из них обрушились на местный пляж, в результате чего были ранены более 150 человек, в том числе 27 детей, а четыре человека погибли. Видео этой кровавой атаки публиковал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

