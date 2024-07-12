«Бессмысленно»: Байден объяснил запрет Киеву наносить удары по Москве
США разрешают Украине применять американское оружие для ударов по приграничным регионам России, но не в глубину страны, заявил глава Белого дома Джо Байден.
«Если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы»,— сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, отметив, что для снятия ограничений нет необходимости.
Ранее Вашингтон объявил, что в ближайшие месяцы Украине поставят пять стратегических и десятки тактических систем ПВО, в том числе NASAMS.
23 июня в результате атаки Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. обломки одной из них обрушились на местный пляж, в результате чего были ранены более 150 человек, в том числе 27 детей, а четыре человека погибли. Видео этой кровавой атаки публиковал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru