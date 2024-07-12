«Подготовка войны»: Саммит НАТО завершился отказом Украине и оскорблением Путина

Он также позволил себе вновь оскорбить российского лидера, заявив, что не видит смысла в разговоре с «безумным убийцей» Путиным, хотя и готов к нему.

НЕОБРАТИМОЕ ЧЛЕНСТВО

С другой стороны, Украина снова получила официальный отказ на членство в альянсе. Накануне саммита именно эта тема стала ключевой в риторике украинских властей. Политики из Киева «намекали», что это единственный выход в сложившейся ситуации помочь Украине. Президент Украины Владимир Зеленский называл членство в альянсе одним из критериев «настоящей победы» страны в конфликте с Россией.

Стоит отметить, что недавно российский лидер Владимир Путин озвучил «формулу для переговоров» с Украиной, которую Зеленский сразу же отверг. Среди основных пунктов в условиях был отказ Киева от вступления в НАТО.

В итоговую декларацию саммита был внесен абстрактный пункт о «необратимом пути Украины в альянс». Однако подчеркивается, что НАТО «будет в состоянии» пригласить Украину, только когда все страны-члены объединения согласятся с этим решением, никакие примерные сроки этого «пути» не называются.

Окружение украинского лидера Владимира Зеленского недовольно, что Североатлантический альянс по итогам саммита в США не направит Киеву официальное приглашение, сообщает Bloomberg.

Россия же должна сделать все для завершения «необратимого пути» Украины в НАТО, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в Telegram-канале.

«Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО», — написал политик, добавив, что лучше исчезновение «и того, и другого».

В целом российская сторона ожидаемо негативно оценила итоги встреч в Вашингтоне.

Саммит показал, что НАТО «бесповоротно встал на путь конфронтации и материальной подготовки войны», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Врагами объявляются все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада. Россия вновь названа первостепенной угрозой. США не хотят искать компромиссы…», - заключил он.

СВОЙ МИР: ТРАМП И ОРБАН

Так, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей отметил, что саммит приобрел особую важность на фоне «неудач» Байдена в политической борьбе с экс-президентом США Дональдом Трампом. По его словам, возвращение Трампа в президентское кресло беспокоит не только администрацию США, но и европейских коллег, пишет «Лента.ру».

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило о планах Трампа в случае избрания сократить передачу разведданных союзникам по НАТО.

Параллельно с саммитом НАТО продолжилась «мирная миссия» венгерского премьера Виктора Орбана. Накануне он встретился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и обсудил урегулирование конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters.

«Мы обсудили способы сделать мир. Хорошая новость дня: он решит эту проблему», - написал Орбан в соцсетях.

До этого Орбан совершил неожиданные визиты в Киев, Москву и Пекин. По данным СМИ, Орбан отказался вести переговоры с действующим лидером США Байденом.