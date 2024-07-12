«Подготовка войны»: Саммит НАТО завершился отказом Украине и оскорблением Путина
Саммит НАТО завершился выделением очередных миллиардов на поддержку Украины, но не оправдал надежды Киева на вступление в альянс. Байден и партнеры открестились от прямого участия в СВО, но не забыли осудить Путина.
C 9 по 11 июля в Вашингтоне прошел саммит НАТО, который, как ожидалось, обозначит позиции Североатлантического альянса по ряду ключевых вопросов. Тема Украины стала центровой, лидер страны Владимир Зеленский не упустил возможности заручиться дальнейшей поддержкой западных коллег. При этом коллективный Запад дал «материальные» обещания Киеву, но вновь отказался принимать страну в свои ряды официально.
ДЕНЬГИ И ОГОВОРКИ ОТ БАЙДЕНА
Ключевым решением политической встречи стало обещание выделить минимум 40 миллиардов евро Украине в качестве военной помощи в 2025 году.
Так, более двадцати стран подписали документ «для ускорения и координации коллективных усилий по военной поддержке Киева».
Свои подписи поставили США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, главы Евросовета, Еврокомиссии и украинский президент Владимир Зеленский.
В документе поясняется, что страны обещают оказывать «срочную помощь» Киеву, помогать в подготовке военных и модернизации армии. При этом в долгосрочной перспективу будут обсуждены и другие шаги поддержки.
Президент США Джо Байден на правах хозяина встречи также лично анонсировал передачу Украине «десятков западных систем ПВО» в качестве военной помощи альянса. Речь идет о поставках ракетных комплексов наземного базирования NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS, а также зенитных самоходных установок Gepard.
Вслед за щедрыми обещаниями НАТО во главе с США о новом транше военной помощи для Украины сообщила Австралия.
Правительство страны объявило о крупнейшем до этого времени единоразовом транше военной помощи на сумму порядка $250 млн.
В рамках нового пакета Киеву обещают ракеты для систем ПРО, вооружения класса «воздух – земля» и боеприпасы для артиллерии.
При этом президент Франции Эмманюэль Макрон выразил общую западную позицию относительно «официального» участия НАТО в конфликте.
«Хотя речь не идет о непосредственном участии альянса в конфликте на Украине, очень важно, чтобы союзники продолжали оказывать эффективную поддержку», - сказал он на полях саммита.
Разрядить обстановку на пресс-конференции в Вашингтоне решил и Джо Байден, который заявил, что Вашингтон контролирует, чтобы оружие использовалось Киевом «разумным образом».
По его словам, США разрешили президенту Украины применять американские вооружения вблизи границы вглубь России лишь в краткосрочной перспективе. Гипотетические удары ВСУ по Москве и Кремлю не имели бы смысла, цитирует его слова ТАСС.
Но больше всего всем запомнилось другое выступление американского лидера. Президент США ошибся и передал слово президенту России Владимиру Путину вместо украинского лидера Владимира Зеленского. Позже он осознал, что оговорился, и добавил: «Президент Путин. Я намерен победить президента Путина».
Он также позволил себе вновь оскорбить российского лидера, заявив, что не видит смысла в разговоре с «безумным убийцей» Путиным, хотя и готов к нему.
НЕОБРАТИМОЕ ЧЛЕНСТВО
С другой стороны, Украина снова получила официальный отказ на членство в альянсе. Накануне саммита именно эта тема стала ключевой в риторике украинских властей. Политики из Киева «намекали», что это единственный выход в сложившейся ситуации помочь Украине. Президент Украины Владимир Зеленский называл членство в альянсе одним из критериев «настоящей победы» страны в конфликте с Россией.
Стоит отметить, что недавно российский лидер Владимир Путин озвучил «формулу для переговоров» с Украиной, которую Зеленский сразу же отверг. Среди основных пунктов в условиях был отказ Киева от вступления в НАТО.
В итоговую декларацию саммита был внесен абстрактный пункт о «необратимом пути Украины в альянс». Однако подчеркивается, что НАТО «будет в состоянии» пригласить Украину, только когда все страны-члены объединения согласятся с этим решением, никакие примерные сроки этого «пути» не называются.
Окружение украинского лидера Владимира Зеленского недовольно, что Североатлантический альянс по итогам саммита в США не направит Киеву официальное приглашение, сообщает Bloomberg.
Россия же должна сделать все для завершения «необратимого пути» Украины в НАТО, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в Telegram-канале.
«Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО», — написал политик, добавив, что лучше исчезновение «и того, и другого».
В целом российская сторона ожидаемо негативно оценила итоги встреч в Вашингтоне.
Саммит показал, что НАТО «бесповоротно встал на путь конфронтации и материальной подготовки войны», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Врагами объявляются все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада. Россия вновь названа первостепенной угрозой. США не хотят искать компромиссы…», - заключил он.
СВОЙ МИР: ТРАМП И ОРБАН
Так, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей отметил, что саммит приобрел особую важность на фоне «неудач» Байдена в политической борьбе с экс-президентом США Дональдом Трампом. По его словам, возвращение Трампа в президентское кресло беспокоит не только администрацию США, но и европейских коллег, пишет «Лента.ру».
Издание Politico со ссылкой на источники сообщило о планах Трампа в случае избрания сократить передачу разведданных союзникам по НАТО.
Параллельно с саммитом НАТО продолжилась «мирная миссия» венгерского премьера Виктора Орбана. Накануне он встретился с бывшим американским лидером Дональдом Трампом и обсудил урегулирование конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters.
«Мы обсудили способы сделать мир. Хорошая новость дня: он решит эту проблему», - написал Орбан в соцсетях.
До этого Орбан совершил неожиданные визиты в Киев, Москву и Пекин. По данным СМИ, Орбан отказался вести переговоры с действующим лидером США Байденом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, был уполномочен на «вояж» Киев – Москва – Пекин именно от лица экс-президента США Дональда Трампа, допустил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.
«Если мы говорим об Орбане, надо понимать, что это не наш союзник как таковой. Это человек, который прекрасно понимает риски, которые может принести противостояние на постукраинском пространстве. Но непосредственно он действует больше в контексте интересов команды Трампа. То есть, именно за Трампом он был уполномочен для такого смелого вояжа Киев – Москва – Пекин. Не факт, что интересы того же Трампа или Орбана совпадают с российскими интересами. Наши интересы очень простые – денацификация, демилитаризация и возвращение в родное лоно южнорусских земель, где мы видим вражеский режим», – предупредил он.
По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры РФ и Украины состоятся до конца года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на два отчета Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. Венгерский премьер также подчеркнул, что Европа должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь США.
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