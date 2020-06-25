«Беспредельная дура» рассказала правду об Украине

Стерилизовать бедных на Украине, чтобы уменьшить число граждан, обращающихся за социальной помощью, предложила глава комитета Верховной Рады по соцполитике Галина Третьякова. Как передает «КП», она заявила, что малообеспеченные «производят детей» не таких, как надо, а «очень низкого качества».

Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН признался, что слова Третьяковой отражают политику Запада в отношении Украины.

«Тут два в одном. С одной стороны, она сморозила глупость в виду собственной дурости. С другой стороны, реальная политика не сильно отличается от того, что она говорит. Хотя напрямую пока никто не планирует таким образом решать проблему социальных гарантий, но реально та медицинская реформа, которая навязана МВФ, целый ряд требований с его стороны – это фактически реализация плана сокращения украинского населения», - посетовал Погребинский.