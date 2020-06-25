«Беспредельная дура» рассказала правду об Украине
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии в эфире НСН признался, что слова Третьяковой о стерилизации бедных отражают политику Запада в отношении Украины.
Стерилизовать бедных на Украине, чтобы уменьшить число граждан, обращающихся за социальной помощью, предложила глава комитета Верховной Рады по соцполитике Галина Третьякова. Как передает «КП», она заявила, что малообеспеченные «производят детей» не таких, как надо, а «очень низкого качества».
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН признался, что слова Третьяковой отражают политику Запада в отношении Украины.
«Тут два в одном. С одной стороны, она сморозила глупость в виду собственной дурости. С другой стороны, реальная политика не сильно отличается от того, что она говорит. Хотя напрямую пока никто не планирует таким образом решать проблему социальных гарантий, но реально та медицинская реформа, которая навязана МВФ, целый ряд требований с его стороны – это фактически реализация плана сокращения украинского населения», - посетовал Погребинский.
«Представление наших западных опекунов, что должна из себя представлять Украина, уже более-менее понятно. Что надо ее держать на плаву, чем меньше населения, тем это дешевле для Запада. Что надо создавать условия для отъезда работоспособных людей, потому что такой экономики, как когда-то была, здесь уже не будет. То есть надо держать материальное обеспечение на низком уровне и открыть границы. Так что такие вещи вслух может говорить только беспредельная дура. Но это подспудное проявление того, что реально происходит со стороны наших западных опекунов», - пояснил политолог.
Ранее Михаил Погребинский в эфире НСН назвал причину, по которой Украина всегда голосует в ООН словно «в пику» России.
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