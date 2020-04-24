Политолог рассказал, когда Украина перестанет голосовать против резолюций РФ в ООН
Постмайданная Украина ещё ни разу не проголосовала в Генассамблее так, чтобы это противоречило позиции США, заявил в эфире НСН политолог Михаил Погребинский.
Постоянное представительство России при ООН раскритиковало антагонистическую позицию украинских коллег, вместе с делегациями Грузии, Великобритании, США и стран ЕС в Генассамблее организации заблокировавших российскую резолюцию. Россия и еще почти три десятка стран-соавторов документа предлагали ослабить одностороннее действие экономических санкций в отношении развивающихся стран на фоне пандемии коронавируса.
Российских дипломатов уязвила позиция Киева, рассматривающего любую возможность «вставить палки в колёса» инициатив Москвы как свою победу. Позиция украинских дипломатов «кощунственна», а самой постмайданной Украине ещё предстоит пройти путь от «эмансипации от «Анти-России» до, собственно, Украины – страны с позитивной повесткой», говорится в заявлении на сайте постпредства РФ.
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН назвал возможную причину, по которой Украина всегда голосует словно «в пику» России.
«А как проголосовали США? Вот это и есть ответ, почему Украина так голосует. Я не помню такого случая за последние шесть лет, чтобы Украина проголосовала не так, как США. Они ориентируются на «Большого брата», который, по идее, должен защищать интересы Украины — так устроена украинская политика. Раньше уже были случаи, когда Трамп возмущался, что страны, которым Соединённые Штаты помогают финансово, голосуют не так, как они», - заявил политолог.
По его мнению, украинская дипломатия обретёт самостоятельность только при одном условии: «Должна смениться власть, чтобы новое руководство страны представляло национальные интересы Украины, а не заглядывало в рот американцам».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее объяснил голосование против резолюции тем, что использование темы коронавируса COVID-19 «в политических целях» подрывает глобальную солидарность и реальные усилия по борьбе с инфекцией.
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