Беспилотник атаковал офис «Единой России» в Новой Каховке
29 августа 202323:14
Украинская армия нанесла удар дроном по приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.
ВСУ использовали дрон-камикадзе. Атака произошла в 20:50.
Во время удара в офисе проводили прием граждан. Пострадавших нет.
«В результате удара возник пожар, уничтожена оргтехника и документация», - заявили в администрации.
ВСУ во вторник атаковали с помощью беспилотника Дом детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru