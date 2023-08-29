Беспилотник атаковал офис «Единой России» в Новой Каховке

Украинская армия нанесла удар дроном по приемной партии «Единая Россия» в Новой Каховке Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

Business Insider: Киев протестировал новый вид наземных дронов

ВСУ использовали дрон-камикадзе. Атака произошла в 20:50.

Во время удара в офисе проводили прием граждан. Пострадавших нет.

«В результате удара возник пожар, уничтожена оргтехника и документация», - заявили в администрации.

ВСУ во вторник атаковали с помощью беспилотника Дом детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Единая РоссияБеспилотникиВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры