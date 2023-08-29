Business Insider: Киев протестировал новый вид наземных дронов

«Экспериментальная технология включает турель удаленного управления и дрон со взрывным устройством», - сказано в материале.

Издание продемонстрировало фотографии колесных и гусеничных транспортных средств. Командование ВСУ рассчитывает ввести беспилотники в эксплуатацию в ближайшие три недели.

В эфире телеканала «Рада» глава госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь сообщил, что Киев планирует закупить и произвести до 200 тысяч дронов до конца 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».

