Business Insider: Киев протестировал новый вид наземных дронов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при содействии США протестировали новый тип наземных беспилотников, пишет издание Business Insider.
«Экспериментальная технология включает турель удаленного управления и дрон со взрывным устройством», - сказано в материале.
Издание продемонстрировало фотографии колесных и гусеничных транспортных средств. Командование ВСУ рассчитывает ввести беспилотники в эксплуатацию в ближайшие три недели.
В эфире телеканала «Рада» глава госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь сообщил, что Киев планирует закупить и произвести до 200 тысяч дронов до конца 2023 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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