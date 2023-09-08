Бербок заявила, что крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Киеву

По ее словам, каждую деталь нужно уточнять заранее. Отвечая на вопрос о том, следует ли запрограммировать крылатые ракеты таким образом, чтобы они не достигли российской территории, дипломат заявила, что «другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения».

Ранее на Украине заявили, что ФРГ не хочет поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку боится России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

