Бербок заявила, что крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Киеву
Дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Киеву, сообщила Funke глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По ее словам, каждую деталь нужно уточнять заранее. Отвечая на вопрос о том, следует ли запрограммировать крылатые ракеты таким образом, чтобы они не достигли российской территории, дипломат заявила, что «другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения».
Ранее на Украине заявили, что ФРГ не хочет поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку боится России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru