Бербок заявила, что крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Киеву

Дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно быстро поставить Киеву, сообщила Funke глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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По ее словам, каждую деталь нужно уточнять заранее. Отвечая на вопрос о том, следует ли запрограммировать крылатые ракеты таким образом, чтобы они не достигли российской территории, дипломат заявила, что «другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения».

Ранее на Украине заявили, что ФРГ не хочет поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку боится России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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