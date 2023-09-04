Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, чем опасны для Берлина поставки ракет дальнего действа Taurus Украине, сообщает телеканал «360».

По его словам, это снизит обороноспособность ФРГ и втянет ее в конфликт. «Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса», — отметил он.

Ранее на Украине объяснили отказ Германии поставлять ракеты Taurus страхом перед Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

