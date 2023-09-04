В Германии рассказали, чем опасны поставки Taurus Украине
4 сентября 202302:01
Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, чем опасны для Берлина поставки ракет дальнего действа Taurus Украине, сообщает телеканал «360».
По его словам, это снизит обороноспособность ФРГ и втянет ее в конфликт. «Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса», — отметил он.
Ранее на Украине объяснили отказ Германии поставлять ракеты Taurus страхом перед Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru