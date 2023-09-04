В Германии рассказали, чем опасны поставки Taurus Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, чем опасны для Берлина поставки ракет дальнего действа Taurus Украине, сообщает телеканал «360».

По его словам, это снизит обороноспособность ФРГ и втянет ее в конфликт. «Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса», — отметил он.

Ранее на Украине объяснили отказ Германии поставлять ракеты Taurus страхом перед Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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