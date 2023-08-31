На Украине объяснили отказ Германии поставлять ракеты Taurus страхом перед Россией

По его словам, бояться раздражать Россию совершенно неправильно. Он также подчеркнул, что те, кто испытывает страх, обязательно проиграет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

