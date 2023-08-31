На Украине объяснили отказ Германии поставлять ракеты Taurus страхом перед Россией

ФРГ не хочет поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку боится России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете Welt.

ФРГ за неделю отправила Украине 10 Leopard

По его словам, бояться раздражать Россию совершенно неправильно. Он также подчеркнул, что те, кто испытывает страх, обязательно проиграет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
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