На Украине объяснили отказ Германии поставлять ракеты Taurus страхом перед Россией
31 августа 202318:23
ФРГ не хочет поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку боится России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете Welt.
По его словам, бояться раздражать Россию совершенно неправильно. Он также подчеркнул, что те, кто испытывает страх, обязательно проиграет.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru