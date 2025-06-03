Белый дом: Украина не предупреждала Трампа об атаках на российские объекты

Украинские власти не информировали президента США Дональда Трампа о готовившихся ударах по российским аэродромам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, отвечая на вопрос журналистов о возможном предварительном уведомлении американской стороны.

В минувшее воскресенье Министерство обороны России сообщило о серии атак, совершенных ВСУ с применением FPV-дронов по объектам в пяти регионах страны. По данным военного ведомства, удары были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.