Белый дом: Украина не предупреждала Трампа об атаках на российские объекты
Украинские власти не информировали президента США Дональда Трампа о готовившихся ударах по российским аэродромам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, отвечая на вопрос журналистов о возможном предварительном уведомлении американской стороны.
В минувшее воскресенье Министерство обороны России сообщило о серии атак, совершенных ВСУ с применением FPV-дронов по объектам в пяти регионах страны. По данным военного ведомства, удары были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
На территориях в Мурманской и Иркутской областях, где зафиксированы возгорания, пожары были оперативно ликвидированы. Жертв среди персонала не было, часть причастных к атакам была задержана.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что беспилотники были запущены с территории Среднего Усольского района из фургона, который позже удалось блокировать и уничтожить, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru