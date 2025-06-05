Песков назвал телефонный разговор Путина и Трампа конструктивным и нужным
5 июня 202512:49
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели конструктивный телефонный разговор. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры политиков состоялись накануне. Российский президент подробно рассказал коллеге о втором раунде переговоров РФ и Украины в Стамбуле, пишет RT.
«В целом, безусловно, разговор был конструктивный, нужный», - указал Песков.
По словам представителя Кремля, Путин и Трамп затронули много «сущностных и важных» вопросов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru