Песков назвал телефонный разговор Путина и Трампа конструктивным и нужным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели конструктивный телефонный разговор. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Переговоры политиков состоялись накануне. Российский президент подробно рассказал коллеге о втором раунде переговоров РФ и Украины в Стамбуле, пишет RT.

«В целом, безусловно, разговор был конструктивный, нужный», - указал Песков.

По словам представителя Кремля, Путин и Трамп затронули много «сущностных и важных» вопросов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин

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