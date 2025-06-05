Матвиенко: Села с населением от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году

Все российские населенные пункты, в которых насчитывается от 100 жителей, планируют обеспечить высокоскоростным интернетом к 2030 году. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Форума тружеников села.

Как отметила председатель верхней палаты парламента, Совфед и Минцифры активно взаимодействуют по этому вопросу.

«Рассчитываем, что уже к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Это требование времени», - подчеркнула Матвиенко.

Политик указала на важность завершения цифровизации села, так как сейчас многие сервисы перешли в онлайн, а молодежь не поедет туда, «где нет стабильной мобильной связи и интернета».

Ранее президент Владимир Путин поручил уделять особое внимание поддержке интернета в России в целом, напоминает RT.

