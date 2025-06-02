В Иркутской области поощрят жителей, которые пытались помешать атаке БПЛА
Власти Иркутской области поощрят жителей региона, которые пытались помешать атаке беспилотников в Усольском районе. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
Глава региона обратил внимание на кадры в социальных сетях с «неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников».
«В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», - написал Кобзев в Telegram-канале.
Ранее губернатор заявил, что дроны попытались совершить атаку на военную часть в поселке Средний, кроме того, был нанесен удар по зданию в Новомальтинске, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru