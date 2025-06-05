Против блогера Щепихина возбудили дело о возбуждении ненависти либо вражды
Блогер Арег Щепихин стал фигурантом двух уголовных дел, возбуждённых в том числе по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве указали, что психолого-лингвистическая экспертиза выявила в видеозаписях мужчины признаки побуждения к насилию в отношении группы лиц «по национальному/этническому признакам».
«В ближайшее время следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте», - говорится в сообщении.
Ранее несколько вооруженных мужчин похитили Щепихина у Ярославского вокзала в центре Москвы. Позже в полиции заявили, что шестеро участников инцидента были задержаны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru