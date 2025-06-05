Против блогера Щепихина возбудили дело о возбуждении ненависти либо вражды

В ведомстве указали, что психолого-лингвистическая экспертиза выявила в видеозаписях мужчины признаки побуждения к насилию в отношении группы лиц «по национальному/этническому признакам».

«В ближайшее время следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте», - говорится в сообщении.

Ранее несколько вооруженных мужчин похитили Щепихина у Ярославского вокзала в центре Москвы. Позже в полиции заявили, что шестеро участников инцидента были задержаны, сообщает RT.