Против блогера Щепихина возбудили дело о возбуждении ненависти либо вражды

Блогер Арег Щепихин стал фигурантом двух уголовных дел, возбуждённых в том числе по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В МВД заявили о проверке в отношении блогера Щепихина

В ведомстве указали, что психолого-лингвистическая экспертиза выявила в видеозаписях мужчины признаки побуждения к насилию в отношении группы лиц «по национальному/этническому признакам».

«В ближайшее время следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте», - говорится в сообщении.

Ранее несколько вооруженных мужчин похитили Щепихина у Ярославского вокзала в центре Москвы. Позже в полиции заявили, что шестеро участников инцидента были задержаны, сообщает RT.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоБлогерСледственный Комитет Рф

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