Песков: Россия ответит на удары по аэродромам

Россия ответит на украинские удары по российским аэродромам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что сроки и силу ответа определят в Минобороны.

«Он будет таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что ВСУ продолжают попытки атаковать инфраструктуру России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков

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