Песков: Россия ответит на удары по аэродромам
5 июня 202513:09
Россия ответит на украинские удары по российским аэродромам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что сроки и силу ответа определят в Минобороны.
«Он будет таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, отметив, что ВСУ продолжают попытки атаковать инфраструктуру России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Против блогера Щепихина возбудили дело о возбуждении ненависти либо вражды
- Личная обида: Как поссорились прагматики Трамп и Маск
- Песков: Россия ответит на удары по аэродромам
- Матвиенко: Села с населением от 100 человек обеспечат интернетом к 2030 году
- Песков назвал телефонный разговор Путина и Трампа конструктивным и нужным
- Кобахидзе: Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году
- Театр имени Пушкина опроверг сообщения о госпитализации Веры Алентовой
- Умер создатель и худрук Московского хорового театра Борис Певзнер
- Писториус призвал НАТО объявить Россию «самой большой угрозой»
- ВСУ повредили свыше 400 жилых домов в Курской области с декабря
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru