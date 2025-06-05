В ФСБ подтвердили подрыв железнодорожных путей в Воронежской области

Железная дорога в Воронежской области была повреждёна в результате подрыва. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

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В ведомстве указали, что первые признаки дают все основания для возбуждения по данному факту уголовного дела по статье о терроризме.

«Избежать трагедии удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста, применивших экстренное торможение», - добавили в ЦОС.

Ранее о повреждении железнодорожного полотна на юге Воронежской области заявил глава региона Александр Гусев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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