В ФСБ подтвердили подрыв железнодорожных путей в Воронежской области
5 июня 202513:51
Железная дорога в Воронежской области была повреждёна в результате подрыва. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
В ведомстве указали, что первые признаки дают все основания для возбуждения по данному факту уголовного дела по статье о терроризме.
«Избежать трагедии удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста, применивших экстренное торможение», - добавили в ЦОС.
Ранее о повреждении железнодорожного полотна на юге Воронежской области заявил глава региона Александр Гусев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru