Белый дом: Украина может стать членом НАТО в будущем

По его словам, соответствующее решение было принято в Бухаресте в 2008 году на саммите НАТО. В декларации говорится, что Украина в какой-то момент в будущем будет в НАТО.

Говоря о перспективах приглашения Киева в НАТО в ближайшие месяцы, Кирби отметил, что американские власти «не занимают какой-либо позиции».

Ранее в МИД Италии заявили, что на саммите НАТО, который запланирован в июле в Вильнюсе, планируется определить «путь вступления Украины» в альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

