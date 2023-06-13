Белый дом: Украина может стать членом НАТО в будущем
Украина может стать членом Североатлантического альянса в будущем, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, соответствующее решение было принято в Бухаресте в 2008 году на саммите НАТО. В декларации говорится, что Украина в какой-то момент в будущем будет в НАТО.
Говоря о перспективах приглашения Киева в НАТО в ближайшие месяцы, Кирби отметил, что американские власти «не занимают какой-либо позиции».
Ранее в МИД Италии заявили, что на саммите НАТО, который запланирован в июле в Вильнюсе, планируется определить «путь вступления Украины» в альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru