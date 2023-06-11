МИД Италии: На саммите НАТО определят «дорожную карту» в альянс для Украины
На саммите НАТО, который запланирован в июле в Вильнюсе, планируется определить «путь вступления Украины» в альянс. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Repubblica 11 июня, в воскресенье.
«На саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь вступления Украины. <...> Тем временем мы движемся к созданию постоянного Совета Украина – НАТО», – отметил он.
По его мнению, этот важный шаг в перспективе позволит Украине участвовать в принятии международных решений.
При этом глава МИД Италии рассказал, что его страна не сможет направить Киеву истребители F-16, потому что «их нет», и обучить пилотов. Италия все же направит на Украину военные материалы, униформу, жилеты, боеприпасы.
«Мы делаем то, что необходимо. Мы также поддерживаем вступление Украины в ЕС», – заявил Таяни.
Ранее именно глава МИД Италии Антонио Таяни предложил создать дорожную карту по приему Украины в НАТО, сообщает Askanews. Он напомнил, что предложение о вступлении Украины в военный блок звучало еще в 2008 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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