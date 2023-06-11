МИД Италии: На саммите НАТО определят «дорожную карту» в альянс для Украины

«На саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь вступления Украины. <...> Тем временем мы движемся к созданию постоянного Совета Украина – НАТО», – отметил он.

По его мнению, этот важный шаг в перспективе позволит Украине участвовать в принятии международных решений.

При этом глава МИД Италии рассказал, что его страна не сможет направить Киеву истребители F-16, потому что «их нет», и обучить пилотов. Италия все же направит на Украину военные материалы, униформу, жилеты, боеприпасы.

«Мы делаем то, что необходимо. Мы также поддерживаем вступление Украины в ЕС», – заявил Таяни.

Ранее именно глава МИД Италии Антонио Таяни предложил создать дорожную карту по приему Украины в НАТО, сообщает Askanews. Он напомнил, что предложение о вступлении Украины в военный блок звучало еще в 2008 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

