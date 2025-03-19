Политолог объяснил беспокойство Европы по поводу переговоров Путина и Трампа
Кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал ОТР последствия телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта.
По его словам, прямой и доверительный диалог между двумя ядерными сверхдержавами является важным шагом в улучшении международной безопасности. Фельдман подчеркнул, что европейские лидеры испытывают беспокойство, наблюдая за переговорами Путина и Трампа.
Он считает, что их сильно беспокоит возможное достижение договоренностей между США и Россией в обход Европы, что касается как украинского кризиса, так и более широких вопросов международной безопасности, в том числе доступа к Арктике и мировой финансовой системы.
Помимо этого, политолог также отметил, что европейские страны не могут стать частью этого нового международного сотрудничества из-за своей «идеологической ангажированности» и приверженности «либерально-глобалистским идеалам». Он добавил, что для успешного урегулирования украинского конфликта важнейший элемент — это готовность Украины к миру, которой, по его мнению, пока нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США планируют достичь рамочного соглашения по Украине в Саудовской Аравии
- Вучич пообещал уйти в отставку, если будет доказано применение звуковой пушки
- Белый дом отказался комментировать сообщения о новых санкциях против России
- Политолог объяснил беспокойство Европы по поводу переговоров Путина и Трампа
- Муфтий Башкортостана заявил, что мир готовят к катаклизмам через культуру
- Журова предложила Путина и Трампа в роли игроков в матче НХЛ и КХЛ
- Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
- Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному
- Трамп поручил команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине
- СМИ: Трамп и Зеленский согласовали детали прекращения огня в небе и на море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru