Политолог объяснил беспокойство Европы по поводу переговоров Путина и Трампа

Он считает, что их сильно беспокоит возможное достижение договоренностей между США и Россией в обход Европы, что касается как украинского кризиса, так и более широких вопросов международной безопасности, в том числе доступа к Арктике и мировой финансовой системы.

Помимо этого, политолог также отметил, что европейские страны не могут стать частью этого нового международного сотрудничества из-за своей «идеологической ангажированности» и приверженности «либерально-глобалистским идеалам». Он добавил, что для успешного урегулирования украинского конфликта важнейший элемент — это готовность Украины к миру, которой, по его мнению, пока нет, передает «Радиоточка НСН».

