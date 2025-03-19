Политолог объяснил беспокойство Европы по поводу переговоров Путина и Трампа

Кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал ОТР последствия телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта.

По его словам, прямой и доверительный диалог между двумя ядерными сверхдержавами является важным шагом в улучшении международной безопасности. Фельдман подчеркнул, что европейские лидеры испытывают беспокойство, наблюдая за переговорами Путина и Трампа.

Трамп стремится к переходу от частичного прекращения огня в Украине к полному

Он считает, что их сильно беспокоит возможное достижение договоренностей между США и Россией в обход Европы, что касается как украинского кризиса, так и более широких вопросов международной безопасности, в том числе доступа к Арктике и мировой финансовой системы.

Помимо этого, политолог также отметил, что европейские страны не могут стать частью этого нового международного сотрудничества из-за своей «идеологической ангажированности» и приверженности «либерально-глобалистским идеалам». Он добавил, что для успешного урегулирования украинского конфликта важнейший элемент — это готовность Украины к миру, которой, по его мнению, пока нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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