Белый дом: США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам РФ
Представитель администрации президента США Джон Кирби признал, что Вашингтон позволяет Киеву атаковать российскую территорию. Слова чиновника приводит РИА Новости.
Кирби заявил, что Соединенные Штаты позволяют Украине наносить удары по новым регионам РФ - Донецкой и Луганской республикам, Запорожской и Херсонской областям.
В то же время чиновник отметил, что Вашингтон не подталкивает Киев к нанесению ударом по чужой территории. Необходимые условия для этого Белый дом также не обеспечивает, заверил Кирби.
Представитель американской администрации не стал упоминать об обстрелах ВСУ Белгородской, Брянской и Курской областей.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев готов атаковать Москву с помощью дронов дальностью полета три тысячи километров, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru