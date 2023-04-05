Белый дом: США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам РФ

Кирби заявил, что Соединенные Штаты позволяют Украине наносить удары по новым регионам РФ - Донецкой и Луганской республикам, Запорожской и Херсонской областям.

В то же время чиновник отметил, что Вашингтон не подталкивает Киев к нанесению ударом по чужой территории. Необходимые условия для этого Белый дом также не обеспечивает, заверил Кирби.

Представитель американской администрации не стал упоминать об обстрелах ВСУ Белгородской, Брянской и Курской областей.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев готов атаковать Москву с помощью дронов дальностью полета три тысячи километров, пишет «Радиоточка НСН».

