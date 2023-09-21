Украина получила от США грант в размере 1,25 млрд долларов
Глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Киев получил от США 1,25 млрд долларов, сообщает пресс-служба ведомства.
По его словам, грант поступил через целевой фонд Всемирного банка.
Марченко пояснил, что полученные средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета. Это, в том числе, пенсии, выплаты сотрудникам украинской госпогранслужбы, зарплаты медработников, госслужащих и педагогов.
Ранее пресс-секретарь польского правительства республики Петр Мюллер заявил, что Варшава не планирует продлевать помощь украинским беженцам в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru