Белый дом анонсировал новые военные поставки Украине

Чиновник отметил, что Вашингтон передал Киеву почти всю запрошенную военную помощь. Кирби заявил, что поставки вооружений продолжатся.

«Очень скоро вы увидите новые поставки от нас», - пообещал представитель американской администрации.

Кирби уточнил, что Украине могут понадобиться ресурсы для обучения солдат. Без этого поставки военной техники не имеют большого значения, пояснил он.

По данным газеты The Wall Street Journal, дальнейшая помощь США Украине будет зависеть от успехов планируемого контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

