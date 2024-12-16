ВСУ потеряли на Курском направлении более 41 400 военнослужащих
Украинские Вооружённые силы (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 540 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих.
Также российские войска подбили 242 танка, 182 БМП и 126 БТР, 1276 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 74 станции РЭБ, 1145 автомобилей.
Ранее в Минобороны заявили, что военная полиция группировки войск «Север» эвакуировала из храма в Курской области иконы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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