По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих.

Также российские войска подбили 242 танка, 182 БМП и 126 БТР, 1276 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, 74 станции РЭБ, 1145 автомобилей.

Ранее в Минобороны заявили, что военная полиция группировки войск «Север» эвакуировала из храма в Курской области иконы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

