Белоусов: Потери ВСУ за все время спецоперации составили почти один миллион человек

За время проведения спецоперации на Украине ВСУ потеряли порядка одного миллиона человек, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны.

Путин заявил, что Россия снимет ограничения по РСМД, если США развернут системы
«Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», - подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Белоусов отметил, что в ходе «курской авантюры» потери украинцев составили 40 тысяч военных.

По его словам, скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что серийный выпуск ракет «Орешник» начнется в ближайшее время, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры