Белоусов: Потери ВСУ за все время спецоперации составили почти один миллион человек
16 декабря 202413:56
За время проведения спецоперации на Украине ВСУ потеряли порядка одного миллиона человек, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны.
«Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», - подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Белоусов отметил, что в ходе «курской авантюры» потери украинцев составили 40 тысяч военных.
По его словам, скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем порядка 30 квадратных километров за сутки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что серийный выпуск ракет «Орешник» начнется в ближайшее время, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru