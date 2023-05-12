Бельгия направит Украине 92 миллиона евро из доходов от российских активов

Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования Минобороны РФ сообщило о наступлении ВСУ на соледарском направлении ФСБ задержала жителя Крыма за передачу ВСУ данных о движении военной техники На Урале открыто 115 дел КоАП из-за нарушений пожарной безопасности Дзюдоисты гарантировали медаль РФ на ЧМ в Дохе