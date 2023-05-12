Бельгия направит Украине 92 миллиона евро из доходов от российских активов

Брюссель передаст Украине новый пакет помощи на 92 миллиона евро, который будет оплачен за счет замороженных в Бельгии российских активов. Об этом говорится в заявлении местного кабмина.

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В опубликованном документе уточняются, что источником этих средств будут налоговые поступления от замороженных российских активов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что государства «Большой семерки» пытаются найти способы передачи замороженных российских активов Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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