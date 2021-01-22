Кравчук уточнил, когда он намерен поехать в Крым
Экс-президент Украины в эфире НСН рассказал, когда и при каких условиях посетит полуостров.
Первый президент Украины и нынешний представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании лично посетить Крым и оценить обстановку своими глазами.
В эфире НСН экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, когда он намерен это сделать и поехать в Крым.
«Меня не совсем правильно поняли! Мы говорили о Крыме, о прошлом времени, когда мы все ездили туда отдыхать. Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар? Но сейчас не время туда ехать, потому что это вызовет разные кривотолки и разговоры. Хотя, я верю, что настанет время, и все будет, как было. Мы снова будем нормальные люди, с Россией будут нормальные отношения. Не будем воевать, не будем ничего аннексировать, а просто будем жить как цивилизованные государства и посещать друг друга. О конкретных датах [моей поездки в Крым] не было разговора, это преждевременно», - заявил Леонид Кравчук.
Собеседник НСН прокомментировал и проблемы водоснабжения Крыма. Подача воды на полуостров через Северо-Крымский канал была в одностороннем порядке приостановлена Украиной после присоединения республики в состав РФ. Кравчук считает, что по нормам международного права проблему теперь должны решать российские власти.
«Говорят, что Украина не дает воды. Если государство Россия аннексировало Крым и включило ее в систему государственных отношений, то оно несет за него полную ответственность. Так гласят все международные нормы. Дает Украина воду, не дает – это базарный разговор. Есть исторический опыт, есть соответствующее международное понимание этого вопроса. Крым не вечно был российским. Надо уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, иначе конфликты неизбежны», - добавил он.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН заявил, что поводов для переговоров с Украиной нет. Он назвал Кравчука перевернутой страницей в российско-украинских отношениях и призвал не воспринимать его слова всерьез.
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