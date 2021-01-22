Кравчук уточнил, когда он намерен поехать в Крым

Первый президент Украины и нынешний представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании лично посетить Крым и оценить обстановку своими глазами.

В эфире НСН экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, когда он намерен это сделать и поехать в Крым.

«Меня не совсем правильно поняли! Мы говорили о Крыме, о прошлом времени, когда мы все ездили туда отдыхать. Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар? Но сейчас не время туда ехать, потому что это вызовет разные кривотолки и разговоры. Хотя, я верю, что настанет время, и все будет, как было. Мы снова будем нормальные люди, с Россией будут нормальные отношения. Не будем воевать, не будем ничего аннексировать, а просто будем жить как цивилизованные государства и посещать друг друга. О конкретных датах [моей поездки в Крым] не было разговора, это преждевременно», - заявил Леонид Кравчук.