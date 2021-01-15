«Буйнопомешанные». В Госдуме отказались обсуждать с Киевом Крым и Донбасс

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН прокомментировал слова бывшего президента Украины от готовности к переговорам по Крыму.

Бывший президент Украины, а ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что Украина готова к компромиссам, и призвал к продолжению переговоров по Крыму и Донбассу. В частности, по словам Кравчука, стоило бы решить вопрос с подачей воды на полуостров, которую Киев прекратил в 2014 году.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН заявил, что поводов для переговоров с Украиной нет.

«Украина готова». Кравчук призвал найти компромисс по Крыму

«Кравчук - это перевернутая страница в российско-украинских отношениях, поэтому всерьёз его воспринимать не имеет смысла, это будет потерянное время. С сегодняшним украинским истеблишментом невозможно ни договариваться, ни обсуждать что-либо. Они буйнопомешались на своей великой самоидентичности и каких-то мифический победах над Россией. Крым - это не обсуждаемая нами тема, а Донбасс - это внутреннее дело Украины. Так что предмета для каких-либо дискуссий, предлагаемых Кравчуком, нет», - заявил депутат.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН в пятницу рассказал, комментируя заявление Кравчука, что пока Украина не откроет Северо-Крымский канал для снабжения полуострова водой, тогда и можно будет говорить о готовности Киева к компромиссам.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ГосдумаУкраина
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