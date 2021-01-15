«Буйнопомешанные». В Госдуме отказались обсуждать с Киевом Крым и Донбасс

Бывший президент Украины, а ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что Украина готова к компромиссам, и призвал к продолжению переговоров по Крыму и Донбассу. В частности, по словам Кравчука, стоило бы решить вопрос с подачей воды на полуостров, которую Киев прекратил в 2014 году.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН заявил, что поводов для переговоров с Украиной нет.