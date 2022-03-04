Басурин назвал ситуацию в Мариуполе катастрофической
4 марта 202214:21
Ситуация в Мариуполе на сегодняшний день катастрофическая. Об этом заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, в городе нет еды, воды и света.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закончить спецоперацию на Украине в самое ближайшее время невозможно даже с большими потерями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru