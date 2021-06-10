«Бараны и голограмма». Политологи оценили шансы Кличко на пост президента Украины

«Я уже ничему не удивлюсь в этой стране. Кличко опять якобы выбрали на пост мэра, но для этого пришлось три раза пересчитывать голоса, чтобы натянуть ему «50 плюс». Это, конечно, бред полнейший, никто в это не верит, все в шоке и удивляются, кто за него голосовал? Ну а то, что его могут выдвинуть в президенты, говорит о деградации общества после Майдана и хирургическом вмешательстве в мозги населения. Но при этом не вызывает удивления, что его могут сделать президентом. Такой не очень умный человек» идеально подходит на пост президента Украины. Там чем дальше, тем тупее. Он устраивает Запад и готов отрабатывать, проникся идеями евроинтеграции, пытается говорить по-украински. Слепить можно из чего угодно. Это будет просто дурдом, но Запад может и его сделать президентом», - скачал Дудчак.

При этом он высказал мнение, что Зеленский сейчас устраивает Запад и предположил, кто может стать альтернативным президентом Украины.

«Зеленский устраивает Запад, но люди возмущаются и надо каким-то образом выпускать пар. Это же типичная стратегия. Назначили Порошенко, который обходился Западу не дешево. Заменили на клоуна, за которым нет особенно заводов и пароходов, и он обходится дешевле. Это люди-функции, которые исполняют свою роль, изображая представительство народной власти. Все же голосовали против Порошенко. Хоть за пень столетний проголосовали бы, лишь бы не Порошенко. Вот назначили Зеленского, а он оказался еще хуже. И вот народ водят вокруг бочки и говорят, что когда забор закончится, нам направо. Когда народ окончательно завоет, скажут: «Давайте поменяем». А на кого? На кого угодно. Давайте на боксера, он же наше национальное достояние, он нам когда-то славу приносил, он сильный и красивый местами. Почему нет? И опять два года будут присматриваться, потом разочаровываться, закипать к следующим выборам, а потом можно будет ставить даже не знаю кого. После Кличко идут уже бараны, можно будет ставить даже виртуальную голограмму», - подчеркнул Дудчак.

Со своей стороны, политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Мезюхо высказал мнение, что Кличко мог претендовать на президентство в 2012 и 2014 годах, но сейчас «его время ушло».

«Как бы не ухудшался рейтинг действующего президента Зеленского, исходя из того политического ландшафта, который он сконструировал, преследуя оппонентов, он является на Украине «политиком №1». Пускай с неустойчивым рейтингом, но это так. Конечно, в будущем Зеленский может потерять статус первого политика, но вряд ли Кличко сможет рассчитывать на президентство, его время ушло. При этом у Кличко могут быть такие амбиции где-то внутри его уникального сознания. Когда-то было смешно, что он претендовал на пост мэра Киева, а теперь уже не до смеха. После того, как президентом стал комик, наверное, и боксер тоже может рассчитывать на этот пост, но Украина это вряд ли выдержит», - подчеркнул Мезюхо.

При этом он считает, что в США связывают будущее Украины не только с Зеленским.