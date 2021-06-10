«Мэр-сутенер». В Раде рассказали, кого в Вашингтоне видят будущим президентом Украины

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый» рассказал, кого в США хотят видеть следующим президентом Украины. По его словам, «американские кураторы» хотят сменить нынешнего украинского главу Владимира Зеленского на мэра Киева Виталия Кличко.

«Последний приезд Блинкена на Украину — он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили черную метку. Ему показали на выход», — приводит слова Кивы РИА Новости.

Парламентарий описал образ будущего президента Украины, вокруг которого «стали собираться олигархи и отдельные политики».

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«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живет в доме, в котором находится публичный дом. Вот этого сутенера-боксера-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны», — объяснил Кива.

При этом парламентарий подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом летом после возвращения Байдена из Европы.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:Виталий КличкоВерховная Рада
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