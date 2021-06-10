«Мэр-сутенер». В Раде рассказали, кого в Вашингтоне видят будущим президентом Украины
Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый» рассказал, кого в США хотят видеть следующим президентом Украины. По его словам, «американские кураторы» хотят сменить нынешнего украинского главу Владимира Зеленского на мэра Киева Виталия Кличко.
«Последний приезд Блинкена на Украину — он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили черную метку. Ему показали на выход», — приводит слова Кивы РИА Новости.
Парламентарий описал образ будущего президента Украины, вокруг которого «стали собираться олигархи и отдельные политики».
«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живет в доме, в котором находится публичный дом. Вот этого сутенера-боксера-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны», — объяснил Кива.
При этом парламентарий подчеркнул, что это его субъективное мнение и личная оценка происходящих событий.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом летом после возвращения Байдена из Европы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- В России впервые запустили зону 5G в метро
- По итогам ДТП с автобусом в Свердловской области возбуждено уголовное дело
- Собянин рассказал о планах благоустройства на севере столицы
- Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве
- Число погибших в трагедии под Таганрогом увеличилось до 12
- Москвичам рассказали о дожде в столице 10 июня
- Стало известно отношение европейцев к российским вакцинам
- Шесть человек погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом на Урале
- В Совфеде предложили запретить крупным ретейлерам работать по ночам и в выходные
- «Мэр-сутенер». В Раде рассказали, кого в Вашингтоне видят будущим президентом Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru