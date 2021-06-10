«Мэр-сутенер». В Раде рассказали, кого в Вашингтоне видят будущим президентом Украины

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в эфире телеканала «Первый независимый» рассказал, кого в США хотят видеть следующим президентом Украины. По его словам, «американские кураторы» хотят сменить нынешнего украинского главу Владимира Зеленского на мэра Киева Виталия Кличко.

«Последний приезд Блинкена на Украину — он же прямое тому подтверждение. Ведь президенту Зеленскому вручили черную метку. Ему показали на выход», — приводит слова Кивы РИА Новости.

Парламентарий описал образ будущего президента Украины, вокруг которого «стали собираться олигархи и отдельные политики».